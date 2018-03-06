VakıfBank yarı finale yükseldi

VakıfBank - Beşiktaş: 3-0
İSTANBUL, (DHA)
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Robinson, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)
BEŞİKTAŞ: Seda Uslu, Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Simay Gazi, Marharyta, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Ceylan Arısan)
SETLER: 25-16, 25-12, 25-21
SÜRE: 74 dakika (23, 25, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş\'ı 25-16, 25-12, 25-21\'lik setlerle 3-0 yenen VakıfBank, bu sonuçla seride durumu 2-0\'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
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