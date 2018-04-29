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BBC Türkçe

VakıfBank voleybolda dünya şampiyonu oldu

VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek kupayı kaldırdı.

29 Nisan 2018 20:30

VakıfBank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek kupayı kaldırdı.

Japonya'nın Kobe kentinde oynanan karşılaşmayı kazanan VakıfBank, bu kupayı ikinci kere müzesine götürmeyi başardı.

VakıfBank'ta Çinli sporcu Ting Zhu, 19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.

Karşılaşmada VakıfBank üç seti sırasıyla 25-19, 25-21 ve 25-21 skorlarıyla kazandı.

VakıfBank bu yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.

İlk dünya şampiyonluğunu 2013'te kazanan VakıfBank'ın müzesinde bugün kazandığı kupayla birlikte 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve birer adet Avrupa Challenge Kupası ile Avrupa Top Teams Kupası bulunuyor.

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