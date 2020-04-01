Vakıfbank'tan Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na 50 milyon TL bağış

Vakıfbank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın “belediyelerin yardım toplama kampanyası yapamayacağı” yönündeki genelgesinin ardından Vakıfbank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hesabını bloke etmişti. İBB, belediyenin Koronavirüs salgını ile mücadele için açtığı banka hesabını bloke eden Vakıfbank’ın işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari yargıya başvurdu.

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