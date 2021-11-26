Vakıfbank'tan 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 313,5 milyon eurodan oluşan toplam 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, nisan ayının ardından yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yeniledi. Böylece bankanın tüm sendikasyon kredileri, sürdürülebilirlik kriterleriyle dönüştürülmüş oldu.

SMBC ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu, Emirates NBD'nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ile First Abu Dhabi Bank'ın üstlendiği kredi işlemine 16 ülkeden 27 banka katılım sağladı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti "Libor artı 215 baz puan", euro maliyeti ise "Euribor artı 175 baz puan" seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih "Karbon emisyonumuzun azaltılması, elektrik tüketimimizde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına yapılacak raporlama taahhütlerini içeren sendikasyon kredimizin maliyeti, bu taahhütlerimizin ilgili dönemlerde gerçekleşmesi durumunda daha da aşağı seviyelere inecektir" dedi. (AA)