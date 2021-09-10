Vakıfbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı

VakıfBank, sürdürülebilir finansman programı içinde 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ikinci tahvil ihracını tamamladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen Sürdürülebilir Eurobond işleminin ardından ikinci ihracı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5,625 olarak gerçekleşti.

İhraç için talep toplayan kurumlar arasında Societe Generale, MUFG Bank, Citibank, JP Morgan, QNB, ERSTSE ve ICBC Investment yer aldı.