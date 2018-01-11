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Spor

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı 

İSTANBUL, (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2'nci maçında evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-16, 24-26, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi

11 Ocak 2018 00:41

İSTANBUL, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi\'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2\'nci maçında evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz\'u 25-16, 24-26, 25-15 ve 25-16\'lık setlerle 3-1 yendi.
VakıfBank bu galibiyetle D Grubu\'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk setinde ilk teknik molayı 8-5 önde geçen VakıfBank, 2\'nci teknik molayı da 16-13\'lük avantajla tamamladı. Sarı-siyahlılar ilk seti 25-16\'yla kazanıp 1-0 öne geçti. 2\'nci seti 26-24\'lük sonuçla önde bitiren Lodz, skoru 1-1\'e getirdi. 3\'üncü sette ilk teknik molayı 8-5, 2\'nci teknik molayı da 16-10\'la önde tamamlayan VakıfBank, seti ise 25-15 kazandı: 2-1. 4\'üncü sette teknik molaları 8-4 ve 16-8\'lik avantajlarla geçen VakıfBank seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.

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