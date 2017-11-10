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Spor

VakıfBank, Minchanka Minsk rövanşına hazır

İSTANBUL,(DHA) -  VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Beyaz Rusya ekibi Minchanka Minsk takımını konuk ediyor

10 Kasım 2017 18:28

İSTANBUL,(DHA) - 

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi\'ndeki ikinci maçında Beyaz Rusya ekibi Minchanka Minsk takımını konuk ediyor. Sarı-siyahlılar, ilk maçta rakiplerini 3-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etmişti. VakıfBank - Minchanka Minsk takımı arasındaki CEV Şampiyonlar Ligi\'ndeki Üçüncü Tur rövanş karşılaşması yarın 17.00\'de VakıfBank Spor Sarayı\'na oynanacak. 
Sezona Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ile başlayan ve Sultanlar Ligi\'nde yoluna namağlup devam eden VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi\'ndeki Üçüncü Tur rövanş maçında da bu serisini bozmak istemiyor.
Minchanka Minsk karşısında ilk maçı 3-0 kazanmalarına rağmen  rövanş maçında oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, \"Beyaz Rusya\'daki maç, sonuç itibarıyla kolay gözükse de ilk sette zorlanmıştık. İkinci maç konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. İlk maç 3-0 olabilir ama daha elimizde bir şey yok. Şampiyonlar Ligi\'nde yer almak istiyorsak bu maçtan da galip ayrılmamız gerekiyor\" dedi.
VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar ise \"İlk maçta çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Elbette tanımadığımız bir takım oldukları için zaman zaman zorlandığımız anlar da oldu. Şampiyonlar Ligi\'nde yer almamız için bu maç oldukça önemli. Tüm takım olarak rövanş maçında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm VakıfBank taraftarlarını cumartesi günü salona bekliyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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