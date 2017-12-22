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Spor

VakıfBank Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 Ankara,(DHA)-  SALON: TVF Başkent HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Erhan Alparslan VAKIFBANK: Naz Aydemir Akyol, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Zehra Gün

22 Aralık 2017 19:57

VakıfBank: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Ankara,(DHA)- 

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Erhan Alparslan
VAKIFBANK: Naz Aydemir Akyol, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Melis Durul)
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Kulan, Safranova, Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Selmin Karahan)
SETLER: 25-21, 25-16, 25-23
SÜRE: 83 dakika

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Kupası Kupa Voley çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir performans gösteren VakıfBank, karşılaşmadan  25-21, 25-16 ve 25-23\'lik setlerle 3-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.  
Müzesindeki 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi ile Türkiye\'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı unvanına sahip olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Kupası Kupa Voley\'de de bir zafer yolculuğuna daha başladı. Ankara\'daki TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşan sarı-siyahlılar, maçtan 25-21, 25-16 ve 25-23\'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. 
Üç sette de rakibine üstünlüğünü hissettiren VakıfBank\'ın yarı final mücadelesi yarın oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final maçı ise 24 Aralık Pazar günü yine aynı salonda. 

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