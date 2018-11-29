VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin yolcusu

İSTANBUL,(DHA) -

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin\'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda mücadele edecek. Kazandığı iki \'FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\' ve dört \'CEV Şampiyonlar Ligi\' şampiyonluğu ile dünyanın zirvesinde yer alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, \'Avrupa\'nın en büyüğü sıfatıyla\' mücadele edeceği şampiyonada kupayı Türkiye\'ye getirmek için ter dökecek.

A Grubu\'nda Zhejiang (Çin), Volero Le Cannet (İsviçre) ve Minas Tenis Clube\'le (Brezilya) mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası sayesinde Çin\'deki taraftarlarıyla da bir araya gelecek.

İLK MAÇ 4 ARALIK SALI GÜNÜ

Yarın Çin\'e gidecek olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, A Grubu\'ndaki ilk maçında 4 Aralık Salı günü TSİ 15:00\'te Zhejiang\'la karşılaşacak. İkinci maçını 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 09:00\'da Volero Le Cannet\'le oynayacak olan sarı-siyahlılar, 7 Aralık Cuma günü ise TSİ 12:00\'de Minas Tenis Clube\'le karşı karşıya gelecek.

OSMAN DEMREN: \"ÇİNLİ TARAFTARLARIMIZI MAÇLARIMIZA BEKLİYORUZ\"

Çin\'e gidecekleri için heyecanlı olduklarını söyleyen VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, \'\'Türkiye ile Çin arasında bir kültür köprüsü olduk. Türkiye\'de ikamet eden ve ülkemizi ziyarete gelen Çinli dostlarımız, maçlarımıza gelmeyi ihmal etmiyor. Takımımıza tüm maçlarda büyük destek veriyorlar. Şimdi de biz Çin\'deki taraftarlarımızın yanına gidiyoruz. VakıfBank Spor Kulübü\'nü destekleyen Çinli taraftarlarımızı Shaoxing\'de oynayacağımız maçlara bekliyoruz. Onların da desteği ile üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz\'\' dedi.

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