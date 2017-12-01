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Ekonomi

Vakıfbank: Her zaman uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket ettik

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - Vakıfbank'tan yapılan, ABD'de süren Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklamada, "Her zaman uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket edildiğini" vurgulandı

01 Aralık 2017 14:28

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - Vakıfbank\'tan yapılan, ABD\'de süren Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklamada, \"Her zaman uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket edildiğini\" vurgulandı.
\"VakıfBank Kurumsal İletişim Başkanlığı\" imzalı açıklamada şöyle denildi:
\"Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD\'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.
\"VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir.\"

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