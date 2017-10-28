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Spor

VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Galatasaray'ı 3 sette geçti

28 Ekim 2017 19:55

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi\'ndeki dördüncü maçında Galatasaray\'ı 3 sette geçti. Sarı-siyahlılar, sahalarında ağırladıkları rakibini 25-19, 25-15 ve 25-18\'lik setlerle yenmeyi başardı.
Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-7 önde geçtiği ilk seti 25-19\'la kazandı: 1-0. Sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8\'lik avantajlı girdiği ikinci seti ise 25-15\'lik skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, 3. sette teknik molaya 12-7\'yle girdi. Seti de 25-18 kazanan VakıfBank, maçtan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı. 

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

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