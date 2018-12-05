VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Vakıfbank - Volero Le Cannet: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)

VAKIFBANK: Zhu, Cansu, Robinson, Ebrar, Rasic, Zehra, Gizem (L)

ZHEJIANG: Bjelica, Lazarenko, Dimitrova, Hasanova, Mori, Unternahrer, Giardino (L) (Todorova, Kornienko,Ortschitt)

SETLER: 25-21, 25-15, 25-17

SÜRE: 1 saat 15 dakika (26, 25, 25)

Türkiye\'yi 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, A Grubu\'ndaki ikinci maçında Fransa\'nın Volero Le Cannet takımıyla karşı karşıya geldi. Çin\'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre\'da oynanan mücadelede rakibini 25-21, 25-15 ve 25-17\'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda 2\'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

VakıfBank\'ta Gizem Örge, karşılaşmanın \'En Değerli Oyuncusu\' (MVP) seçildi.

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