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Spor

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Vakıfbank - Volero Le Cannet: 3-0 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin) VAKIFBANK: Zhu, Cansu, Robinson, Ebrar, Rasic, Zehra, Gizem (L)  ZHEJIANG: Bjelica, Lazarenko, Dimitrova, Hasan

05 Aralık 2018 14:31

Vakıfbank - Volero Le Cannet: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)
VAKIFBANK: Zhu, Cansu, Robinson, Ebrar, Rasic, Zehra, Gizem (L) 
ZHEJIANG: Bjelica, Lazarenko, Dimitrova, Hasanova, Mori, Unternahrer, Giardino (L) (Todorova, Kornienko,Ortschitt)
SETLER: 25-21, 25-15, 25-17
SÜRE: 1 saat 15 dakika (26, 25, 25)

Türkiye\'yi 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, A Grubu\'ndaki ikinci maçında Fransa\'nın Volero Le Cannet takımıyla karşı karşıya geldi. Çin\'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre\'da oynanan mücadelede rakibini 25-21, 25-15 ve 25-17\'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda 2\'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.
VakıfBank\'ta Gizem Örge, karşılaşmanın \'En Değerli Oyuncusu\' (MVP) seçildi.

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