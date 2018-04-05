VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

VakıfBank - Volero Zürich: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)

VOLERO ZÜRİCH: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)

SETLER: 25-12, 25-14, 25-17

SÜRE: 70 dakika (22, 24, 24)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6\'lı Play-off Turu\'nda VakıfBank, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Volero Zürich\'i kendi sahasında da 25-12, 25-14 ve 25-17\'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 6\'ncı kez adını 4\'lü Finallere yazdırdı.

Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya\'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya\'nın Bükreş kentinde Alba Blaj\'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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