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Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank: 0-3 Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) -  SALON: Sala Polivalenta HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya) CSM VOLEI ALBA BLAJ: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (S

06 Mayıs 2018 23:31

CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank: 0-3

Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) - 

SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)
CSM VOLEI ALBA BLAJ: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)
SETLER: 25-17, 25-11, 25-17
SÜRE: 70 dakika (25, 20, 25)

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nde şampiyon VakıfBank oldu.
Romanya\'nın başkenti Bükreş\'teki şampiyonluk maçında Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, VakıfBank\'ı konuk etti. Sala Polivalenta\'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu.
Üst üste 6 kez Dörtlü Final\'de yer alan VakıfBank, Avrupa\'nın en büyük kupasında üst üste 2, toplamda ise 4\'üncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı oldu.

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