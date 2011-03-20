-VAKIFBANK AVRUPA ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin final maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Rakibine set vermeden maçı kazanan kırmızı-beyazlılar, Avrupa'nın voleyboldaki en önemli kupasını Türkiye'ye getirmeyi başardı. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom bu başarısıyla Türkiye'de bir ilkin de sahibi oldu. Rabita Bakü'de Mammadova ile Starovic'in çabalarına karşın, Glinka, Nikolic ve Poljak ile etkili bir oyun çıkaran Vakıfbank Güneş Sigorta, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı. İkinci sette Rabita Bakü, savunmasını biraz daha düzeltmesine karşın, bu performans Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u durdurabilmeleri için yeterli olmadı. Başarılı bir savunma yapan ve Poljak ile Nikolic'in sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren Vakıfbank Güneş Sigorta, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, son sette de rakibine şans tanımazken, bu bölümü 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Zorica Bjelic xxx (Sırbistan), Susana Rodriguez xxx (İspanya) Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Bahar xxxx, Gözde xxxx, Glinka xxxx, Poljak xxxx, Özge xxxx, Nikolic xxxx (Gizem xxxx, Rabita Bakü: Zhukova xx, Mammadova xxx, Krsmanovic xx, Starovic xx, Glass xx, Golubovic xx (Popovic xx, Ativi x, Doganjic x, Nenova x) Setler: 25-13, 25-20, 25-18 Süre: 74 Dakika (23, 26, 25) -TARİH YAZDILAR İstanbul'da gerçekleştirilen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olarak tarih yazdı. Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımını finalde mağlup ederek bayan voleybolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazanan Vakıfbank Güneş Sigorta, Türk voleybol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısına da imza attı. Türk takımları daha önce Avrupa kupalarında erkekler ve bayanlarda 4 şampiyonluk kazanırken Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez birincilik kürsüsüne Türk ekiplerinden Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom çıktı. Daha önce bayanlarda Kupa Galipleri Kupası, Top Teams Kupası Dörtlü Finali, erkeklerde ise GM Capital Challange Kupası Dörtlü Finali'nde şampiyon olan Türk ekipleri, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ise bugüne dek mutlu sona ulaşamamıştı. -İLK KUPA ECZACIBAŞI'NDAN- Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan dörtlü finalinde İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı. -VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA ÜÇÜNCÜ KUPASI'NI KAZANDI- Vakıfbank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali'ni, 2007 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challange Kupası Dörtlü Finali'ni kazanmayı başararak, müzesinde 2 Avrupa kupası bulunduran tek kulüp durumuna gelirken, bugün elde ettiği şampiyonlukla Avrupa'daki üçüncü kupasına ulaştı. Voleybolda Avrupa kupası kaldıran tek Türk erkek takımı konumundaki ekip ise İzmir temsilcisi Arkasspor. İzmir'de 2009 yılında düzenlenen GM Capital Challange Kupası Dörtlü Finali'ni kazanan Arkasspor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı konumuna geldi. -NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynadığı tüm maçlarını kazanarak ulaştı. Dörtlü finale 10'da 10 galibiyetle gelen Türk ekibi, dörtlü finalde Fenerbahçe Acıbadem ve Rabita Bakü galibiyetleri ile 12'de 12 yapıp namağlup olarak şampiyon oldu. Şampiyonaya (A) Grubu'nda başlayan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Polonya'nın Bank BPS Fakro, Rusya'nın Zerechie ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımlarıyla mücadele etti. Grupta oynadığı 6 maçı da kazanan Türk ekibi, lider olarak 12'li play off'a kaldı. Bu turda Polonya'nın Aluprof Bielsko Biala takımıyla eşleşen Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, iki maçı da 3-1'lik skorlarla kazanarak turu geçti. 6'lı play off turunda bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ile eşleşen Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise 3-2 kazanıp namağlup olarak dörtlü finale yükselmeyi başardı. Vakıfbank Güneş Sigorta, dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Acıbadem'i 3-2, finalde ise Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımını 3-0 mağlup etti ve tarihi bir başarıya ulaştı. -ÖDÜLE BOĞULACAKLAR- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom oyuncuları ve teknik heyeti aldıkları bu tarihi başarıyla adeta ödüle boğulacak. Oyuncular ve teknik heyete ödül yönetmeliği gereği verilecek cumhuriyet altınlarının yanı sıra kulüp tarafından şampiyonluk priminin verilmesi bekleniyor.