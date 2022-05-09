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Ekonomi

Vakıfbank 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı

Vakıfbank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

09 Mayıs 2022 09:35

Vakıfbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Böylelikle Vakıfbank geçen yılın aynı döneminde elde edilen 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon euro tutarındaki krediyi yüzde 100'ün üzerinde yenilemiş oldu.

367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR artı yüzde 2,75, euro maliyeti ise euribor artı yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti. 

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