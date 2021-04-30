Vakıfbank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Vakıfbank 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon eurodan oluşan toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Bloomberg'in haberine göre Bankadan yapılan açıklamada, bankanın ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 yenileme ile gerçekleşti.

367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor artı yüzde 2,50, euro maliyeti ise Euribor artı yüzde 2,25 seviyesinde açıklandı

Mizuho Bank ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD’nin ortak koordinatör banka oldu.

Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank ise sürdürülebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldı