VakıfBank - Zhejiang: 3-0

İSTANBUL (DHA)

SALON: Shaoxing Olympic

HAKEMLER: Patricia Rolf, Shin Muranaka

VAKIFBANK: Ebrar, Zhu, Rasic, Zehra, Robinson, Cansu, Gizem (L)

ZHEJIANG: Ren, Wang, Zhu, Liu, Yang, Li, Wang (L) (M. Wang, Jiang, Shen)

SETLER: 25-20, 25-13, 25-13

SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, A Grubu\'ndaki ilk maçında Çin\'in Zhejiang takımını 3-0 mağlup etti.

Çin\'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre\'da oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-13 ve 25-13\'lük setlerle 3-0 deviren VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'na galibiyetle başladı.

VakıfBank, A Grubu\'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 09.00\'da Fransa\'nın Volero Le Cannet takımı ile karşı karşıya gelecek.

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