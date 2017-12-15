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Spor

VakıfBank - Galatasaray: 3 - 1

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde ağırladığı Galatasaray'ı 4 - 1 mağlup etti

15 Aralık 2017 01:11

CEV Şampiyonlar Ligi\'nin son şampiyonu VakıfBank, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde ağırladığı Galatasaray\'ı 4 - 1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Sarı-kırmızılıları 25-22, 25-18, 23-25 ve 26-24\'lük setlerle geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk setinde ilk teknik molayı 8-7 geride geçen VakıfBank, ikinci teknik molayı 16-11, seti de 25-22\'lik avantajla noktaladı: 1-0. İkinci sette ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı da 16-8 önde tamamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-18 kazanıp durumu 2-0\'a getirdi. 
Üçüncü seti 25-23 kazanan Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Sarı-siyahlılar dördüncü sette ilk teknik molaya 8-4\'le geride girdi. İkinci teknik molayı da 1 sayı dezavantajla kapatan VakıfBank, buna karşın seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.
 
İSTANBUL / DHA

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