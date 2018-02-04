Sultanlar Ligi\'nde 18\'inci hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Naz, Gizem (L), Zehra, Cansu, Melis, Robinson, Ayça

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Hande

SETLER: 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

SÜRE: 79 dakika (29, 25, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18\'inci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank\'ı 25-21, 25-17 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA, etkili ataklarla rakibine ilk sette üstünlük sağladı: 21-25. İkinci sette üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar seti 25-17 ile geçti. Son sette de kontrollü oyununa devam eden lider Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Karşılaşma öncesi her iki takım oyuncuları Mehmetçiğe destek pankartlarıyla sahaya çıktı ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 18\'inci haftası bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.

Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank - Beşiktaş: 3 - 1

Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Çanakkale Bld.: 3 - 2

Fenerbahçe - İlbank: 3 - 0

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 0 - 3

Seramiksan - Nilüfer Bld.: 2 - 3

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