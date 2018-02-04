Sultanlar Ligi\'nde 18\'inci hafta tamamlandı
İSTANBUL, (DHA)
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Naz, Gizem (L), Zehra, Cansu, Melis, Robinson, Ayça
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Hande
SETLER: 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)
SÜRE: 79 dakika (29, 25, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 18\'inci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank\'ı 25-21, 25-17 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA, etkili ataklarla rakibine ilk sette üstünlük sağladı: 21-25. İkinci sette üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar seti 25-17 ile geçti. Son sette de kontrollü oyununa devam eden lider Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Karşılaşma öncesi her iki takım oyuncuları Mehmetçiğe destek pankartlarıyla sahaya çıktı ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 18\'inci haftası bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.
Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank - Beşiktaş: 3 - 1
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Çanakkale Bld.: 3 - 2
Fenerbahçe - İlbank: 3 - 0
VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 0 - 3
Seramiksan - Nilüfer Bld.: 2 - 3
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