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Spor

VakıfBank - Dinamo Moskova: 3-2

İSTANBUL, (DHA) SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Igor Schimpl (Slovakya) VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Robinson, Zhu Ting, Zehra, Naz, Gizem (L) (Slöetjes) DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Lyubushkina, Vetrova, Krotkova, Fet

09 Şubat 2018 00:34

İSTANBUL, (DHA)

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Igor Schimpl (Slovakya)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Robinson, Zhu Ting, Zehra, Naz, Gizem (L) (Slöetjes)
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Lyubushkina, Vetrova, Krotkova, Fetisova, Goncharova, Talysheva (L) (Morozova, Gendel, Babeshina, Stolyarova
SETLER: 22-25, 25-18, 25-11, 21-25, 15-9
SÜRE: 1 saat 53 dakika (26, 27, 22, 24, 14)

VakıfBank, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde D Grubu\'ndaki dördüncü maçında Rusya\'nın Dinamo Moskova takımını, 22-25, 25-18, 25-11, 21-25 ve 15-9\'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, D Grubu\'nda namağlup liderliğini sürdürdü.

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