VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kelsey 10, Zehra 10, Cansu 1, Zhu 14, Melis 5, Slöetjes 18, Gizem (L)

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Seray 7, Sabriye, Hunter 1, Lee 10, Ergül 6, Drews 7, Melisa (L), Simay 3, Ceyda, Ayşegül, Melis

SETLER: 25-17, 25-15, 25-20

SÜRE: 72 dakika (24, 24, 24)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi\'nin 7\'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas\'ı 25-17, 25-15 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 25 günde oynadığı yedi lig maçını da kazanan sarı-siyahlılar, ligin 8\'inci haftasında perşembe günü Halkbank\'la TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda karşılaşacak.

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