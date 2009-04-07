Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği değişti

YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.



Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin "Eğitim-Öğretime Açma Müracaatı Şartları"nı düzenleyen 16. maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.



Söz konusu bend, "vakıf yükseköğretim kurumunun ilk defa öğretime açılacak birimlerinden eğitim-öğretim faaliyeti için yeterli duruma getirilmiş olanların, ilgili kurulların kararı, mütevelli heyetinin olumlu görüşü üzerine üniversitede ve yüksek teknoloji enstitüsünde rektörlükçe, meslek yüksekokulunda ise müdürlükçe en geç eğitim-öğretime başlangıç döneminden önceki Aralık ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmiş olması" hükmünü içeriyordu.

