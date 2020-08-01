Vakıf üniversiteleri reklam ve tanıtım için 216 milyon lira harcadı

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlandı. Raporda dikkat çeken detaylara yer verildi. Raporda 77 üniversitenin 47’sinin İstanbul’da olduğu ifade edildi.

Yüzde 61'i İstanbul

BirGün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre vakıf üniversitelerinin yüzde 61’i İstanbul’da toplandı. Bunun yanında raporda öğrenci başına düşen kitap ve akademisyen başına düşen öğrenci sayısı, projelere ayrılan bütçeler ile reklam giderleri gibi birçok bilgiye yer verildi. Vakıf üniversiteleri kütüphane için 85 milyon 499 bin 393 lira harcadı. Reklam ve tanıtım içinse bunun dört katına çıkarak 216 milyon 796 bin 443 lira harcama yaptı.

Rapora göre 77 vakıf yükseköğretim kurumundan 65’inde öğrenci başına düşen kitap sayısı 10’un altında, 43’ünde ise 5’in altında kaldı. Bu alanda 54 kitap ile 29 Mayıs Üniversitesi ilk sırada yer aldı. 2 üniversitede ise öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece 1 oldu. Raporda öğrenci başına 3 ve altında kitap düşen üniversiteler şöyle:

-Piri Reis Üniversitesi: 3

-İstinye Üniversitesi: 3

-Ufuk Üniversitesi: 3

-Faruk Saraç Tasarım MYO: 3

-İstanbul Şişli MYO: 3

-İstanbul Gelişim Üniversitesi: 3

-Avrasya Üniversitesi: 3

-Lokman Hekim Üniversitesi: 3

-Biruni Üniversitesi: 3

-Üsküdar Üniversitesi: 2

-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi: 2

- İstanbul Aydın Üniversitesi: 2

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi: 2

- Avrupa MYO: 2

-Nişantaşı Üniversitesi: 2

-İstanbul Medipol Üniversitesi: 2

-Antalya AKEV Üniversitesi: 1

- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: 1

Raporda üniversitelerin proje bütçeleri ve harcamaları da yer aldı. Buna göre bazı vakıf üniversiteleri projeler için hiçbir harcama yapmadı. Bu üniversiteler şunlar oldu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.

Birkaç tanesi dışında üniversiteler reklam ve tanıtıma proje harcamalarından daha fazla bütçe ayırdı. Öz kaynaklı araştırma projesi sıfır olan üniversitelerin reklam ve tanıtım giderleri şöyle gerçekleşti:

- İstanbul Gelişim Üniversitesi: 9 milyon 916 bin 896 TL

-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi: 5 milyon 574 bin 896 TL

-Hasan Kalyoncu Üniversitesi: 3 milyon 537 bin 43 TL

- İstanbul Kent Üniversitesi: 1 milyon 652 Bin 763 TL

-Antalya AKEV Üniversitesi: 605 bin 250 TL

-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: 466 bin 363 TL

-Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 160 bin 697 TL

-Alanya HEP Üniversitesi: 144 bin 325 TL