Vakıf Katılım'a “Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası” ödülü

İstanbul, 21 Ocak (DHA) – Vakıf Katılım, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde, “Türkiye\'nin En Başarılı Katılım Bankası” ödülünün sahibi oldu.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, ödülü sektörün büyümesine yaptıkları katkılar nedeniyle almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti ve ekledi;

“’Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma’ vizyonumuzla 26 Şubat 2016 tarihinde başladığımız bu yolculukta değerli çalışma arkadaşlarımın üstün gayreti ve müşterilerimizin teveccühü ile bugün sektöre yön veren aktörler arasında yerimizi almaya başladık.

“Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle bir yandan sektördeki ağırlığımızı giderek artırırken diğer yandan da katılım bankacılığının büyümesine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum.

“Sektörümüzün en genç üyesi olmamıza rağmen, kurulduğumuz günden bu yana hızlı bir büyüme süreci geçirdik.

“Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz, özverili çalışanlarımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin ve kurumumuzun ekonomik hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi 2019 yılında da büyük bir titizlikle sürdüreceğiz.” (Fotoğraflı)