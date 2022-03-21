VakıfBank, yurt dışından 250 milyon dolarlık kaynak sağladı

2021 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,4 milyar dolar tutarında kaynak sağlayan VakıfBank, 2 farklı işlemle yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni kaynak temin etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu dönemde iki farklı yapı altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle 1 yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz bu kaynakları her zaman olduğu gibi, başta imalatçı, ihracatçı firmalarımızın ve istihdamı destekleyen projelerin finansmanında kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (AA)