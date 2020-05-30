VakıfBank'ın yeni marka yüzü Bülent İnal oldu: Milli değerlerimize bağlı güçlü bir marka

VakıfBank’ın yeni marka yüzü, TRT'de Payitaht Abdülhamid dizisinde 2. Abdülhamid'i canlandıran oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent İnal oldu.

VakıfBank, iletişim çalışmalarında Bülent İnal ile işbirliği yapma kararı aldı. Sinema ve dizi oyuncusu İnal, VakıfBank’ın reklamlarında oynayacak, sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında VakıfBank’ın yüzü ve sesi olacak.

VakıfBank ile Bülent İnal işbirliğinin imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Sayın İnal, toplumsal değerlerimize saygılı, duyarlı, ayrıca son derece de disiplinli bir kişi. Kendisinin VakıfBank markası, kurumu ve stratejisi için çok uygun bir seçim olduğuna inanıyor ve kendisine ‘ailemize hoş geldiniz’ diyorum" dedi.

Bülent İnal: Milli değerlerimize bağlı güçlü bir marka

Bülent İnal ise bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, VakıfBank’ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. İnal, "VakıfBank yalnızca finans alanındaki etkin çalışmalarıyla değil, milli değerlerimize gönülden bağlılığı, insan odaklı köklü bakış açısı ve duruşuyla sektöre yön veren çok güçlü bir marka. Dünyaya emsal spor faaliyetlerini ve kültür sanata verdiği büyük önemi de yakından takip ediyorum. İnanıyorum ki, VakıfBank’ı çok güzel bir şekilde temsil edeceğim. Birlikte harika işlere imza atacağız" sözlerini kaydetti.