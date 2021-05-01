VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final’de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek 2'nci oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'yu 3-2 mağlup oldu.
İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan Süper Final'de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştirmedi.