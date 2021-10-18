Konya Vakıflar Bölge Müdürü'nün de kurucu kadrosunda olduğu Ladikli Ahmad Ağa için vakıf kuruldu

Konya'da Ladikli Ahmad Ağa için Ladikli Ahmet Hüdai Kültür, Eğitim ve Girişim Vakfı kuruldu. vakfın kuruluşu Resmi Gazete'den duyurulsu.

Konya’da, “Hızır Aleyhisselam’ın gözdelerinden, onunla rahatça sohbet edenlerden bir zat” olarak nitelendirilen Ladikli Ahmad Ağa için Ladikli Ahmet Hüdai Kültür, Eğitim ve Girişim Vakfı kuruldu. Vakfın kurucuları arasında kamu görevlisi olan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı’nın da yer alması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 5 Ekim’deki kararı ile kurulan vakfın mal varlığının Konya’nın Sarayönü ilçesindeki Ladik Mahallesi’nde yer alan 637 metrekare yüzölçümlü arsa, vasıflı bir gayrimenkul ve 41 bin 700 lira nakit olduğu kaydedildi.

Derneği de var

Vakfın adının verildiği “Ladikli Ahmet Hüdayi” ismi ise dikkat çekiyor. Hakkında internette yer alan yazılara göre, 1888-1969 yılları arasında yaşayan Ladikli Ahmet Ağa olarak da bilinen Ladikli Ahmet Hüdayi, okuma-yazma bilmiyor. “Erenler ve evliyalar sarayının sultanlarından olduğu, işlerine akıl sır ermediği” kaydedilen Ladikli Ahmet Hüdayi’nin “saf ve has bir Anadolu velisi olduğu ve Hızır Aleyhisselam’ın gözdelerinden, onunla rahatça sohbet eden bir kişi” olduğu öne sürülüyor.

İlana göre, vakfedenler arasında Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı da bulunuyor. Vakfın yönetim kurulu ise beş kişiden oluşuyor. Aynı zamanda, Ladikli Ahmet Hüdayi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla bir de dernek bulunuyor. Söz konusu vakfın vakfedenleri arasında yer alan bazı isimler, aynı zamanda derneğin de üyesi.