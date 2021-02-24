Vakaların arttığı Tokat'ta düğün ve nikahlar 10 gün ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloda, 15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta 10 gün süresince düğün ve nikahlar ertelendi, spor salonları ve hayvan pazarları da kapatıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni alınan tedbirlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cenazelerde ve taziyelerde dikkat etmemiz lazım çünkü en çok bu sebepten kaynaklanıyor. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. 10 gün boyunca düğün ve nikahların yapılmasını istemiyoruz. Bununla ilgili karar aldık. Bizim Tokat'ta sayımız artmaya başladı. İlk 10'dayız, bunu kabul etmemiz mümkün değil."