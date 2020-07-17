Vakalar yeniden arttı; Barcelona'da vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı

Barcelona'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yeniden yapıldı.

Katalonya Özerk Yönetimi Sağlık Şefi Alba Verges, "Eğer çok zorunluluk durumu yoksa insanların dışarıda olmamalarını öneriyoruz. Bir tecrit kararı alınmamasının yolu şu an bu önlemlere uyulması" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre kentte artan Covid-19 vakaları nedeniyle 10 kişiden fazla bir araya bir araya gelmeler yasaklandı. Vatandaşlara online alışveriş yapmaları önerisinde bulunuldu.

İspanya'nın en yüksek nüfusa sahip ikinci kenti olan Barcelona'da geçen hafta Covid-19 vakaları yeniden arttı.

İspanya son haftalarda düşen vakalardan sonra geçen hafta perşembe günü günlük 580 yeni vaka açıkladı.