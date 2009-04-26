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Sağlık

Vakalar ve şüpheli vakalar

Meksika'da can alan domuz gribi yayılıyor. Domuz gribinin ortaya çıkmasından bu yana bildirilen vakalar ve şüpheli vakalar şöyle:

26 Nisan 2009 03:00

Meksika'da can alan domuz gribi yayılıyor. Domuz gribinin ortaya çıkmasından bu yana bildirilen vakalar ve şüpheli vakalar şöyle:

MEKSİKA: Domuz gribi olduğu sanılan bir virüsün yol açtığı ağır zatürreden 81 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tıbbi gözetim altında.

ABD: Kansas eyaletinde sağlık yetkilileri 2 kişinin domuz gribine yakalandığını doğruladı. Bu kişilerden biri iyileşti. California ve Texas'ta da 8 vakaya rastlandı. New York'ta grip belirtileri gösteren 75 öğrenciye tahlil yapıldı.

YENİ ZELANDA: Meksika'dan dönen, bazıları grip belirtisi gösteren 25 kişi karantinaya alındı.

İSRAİL: Virüsü kaptığından şüphelenilen Meksika'dan dönen bir İsrailli hastaneye kaldırıldı, karantinaya alındı. Yapılan ilk tahlillerin bu kişinin domuz gribine yakalanmadığını gösterdiği belirtildi.

İSPANYA: Kısa zaman önce Meksika'da bulunmuş 3 kişi domuz gribi şüphesiyle hastanede gözetim altında tutuluyor.

FRANSA: Meksika'dan gelen ve domuz gribine yakalandığı sanılan 3 kişiye tahlil yapıldı. Tahliller negatif çıktı.

İNGİLTERE: Domuz gribi belirtileri gösteren British Airways hava yolu şirketinin bir kabin görevlisi Meksika'dan dönüşünde Londra'da hastaneye kaldırıldı. Tahliller kabin görevlisinin domuz gribine yakalanmadığını gösterdi.

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