Vakalar arttı; Avustralya'nın Victoria eyaletinde 'felaket durumu' ilan edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde artmaya devam eden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi. Eyalet Başkanı Daniel Andrews, yeni önlemler çerçevesinde olağanüstü hâle eklemeler yapılacağını, polis ve güvenlik güçlerinin daha fazla yetkisi olacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir basın toplantısında eyaletteki yeni vakaları açıklayan Andrews, "671 yeni tip Koronavirüs vakası var" dedi. Aktif vaka sayısının 6 bini aştığını söyleyen Andrews, "Eğer bu kadar çok vaka varsa, bilinmeyen çok daha fazlası olduğunu tahmin edersiniz. Dikkatin boyutunu arttırmak gerekir" dedi.

Andrews bir 'felaket durumu' ilan ettiğini şu sözlerle açıkladı: Bu akşam Victoria genelinde 'felaket durumu' ilan ediyorum. Bu uygulanan olağanüstü hâle ek olacak yani polis ve diğer güvenlik güçlerinin yeni yetkileri olacak. Parlamentonun bazı adımlarını askıya alabilir ve işi kontrol altına aldığımıza emin olabiliriz"

Kısıtlamaların ilk olarak Melbourne kentinde yayılacağı daha sonra Victoria geneline yayılacağı belirtilirken Andrews insanların artık market alışverişi için bile evinden 5 km uzağa gidemeyeceğini açıkladı. Market alışverişine de her haneden yalnızca bir kişinin gidebileceği belirtildi.