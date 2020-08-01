Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umurumuzda değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Koronavirüs vakalarında artış yaşandığı konusunda işaret ettiği 5 ilden biri olan Diyarbakır’da vatandaşlar çoğunlukla tedbirlere uymazken, çocuklar da virüsün umurlarında olmadığını söyledi.

Yeni normalleşme süreci devam ederken, Diyarbakır'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Vatandaşlar, bayram ziyaretleri, maskesiz dışarı çıkma ve sosyal mesafe gibi temel kuralları unutarak Koronavirüs bulaşına davetiye çıkarıyor.

Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzunda Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıkları için Anzele Parkı'na geldiklerini söyledi. Karagöz, "Koronavirüs hiç umurumuzda da değil. Koronavirüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da Koronavirüs'ü takmıyor. Hava çok sıcak olduğu için biz de gelip yüzüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son üç günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğuna dikkat çekmişti. (İHA)