Vaka sayısının artmasına öfkelenen muhtardan Koronavirüs ifşası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir muhtar köy halkının Koronavirüs tedbirlerine uymamasına isyan etti. Köyde kısa sürede 9 kişinin Koronavirüs olması üzerine muhtar, sosyal medya hesabından virüse yakalananları ifşa etti.

Çaycuma ilçesine bağlı yaklaşık 450 kişinin yaşadığı Kalaycıoğlu Köyü’nde son günlerde Koronavirüs vakalarının artmasın üzerine muhtar Yalçın Kalaycıoğlu isyan etti. Sosyal medya hesabından köy halkının corona virüsü tedbirlerine uymadığını ve köyün karantinaya alınabileceğini dile getiren muhtar, 9 kişinin pozitif ve yaklaşık 20 kişinin de temaslı olduklarını açıkladı.

Pozitif vakaları ifşa etti

Sözcü'de yer alan habere göre, testleri pozitif çıkan vatandaşların isimlerini de ifşa eden köy Muhtarı Kalaycıoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor lütfen biraz dikkat edelim. Sadece pozitif vakamız 9 tane, temaslı vaka 20’nin üzerinde. Uyarıları dikkate alalım. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur.

Muhtar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.