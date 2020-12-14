Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da ek önlemler alındı

Vaka oranının bir haftada iki katına çıkan Antalya'da banklara oturma yasaklandı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi artırılarak 30'a tamamlandı. Vaka oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) artışa geçtiği iller arasında son sıralarda yer alan kentte kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı. Salgının başından bu yana Koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi.

Banklar yasaklandı, caddelere girişler sınırlandırıldı

Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi.

Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan yurttaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı.

Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti. (DHA)