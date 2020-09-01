"Vaka artışı nedeniyle ilaç temininde sorun yaşanıyor; hastalar günlerce ilaç bekliyor"

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ve doğruluğu tartışılan verilere göre, günlük vaka sayısı hızla tırmanırken Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların temin edilmesinde de sıkıntılar yaşanmaya başladığı öğrenildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Ankara’da artan vaka sayısı nedeniyle Favipravir ve Hidroksiklorokin gibi ilaçların temininde sorunlar yaşandığını, hastaların günlerce ilaç beklediğini ve bu nedenle de hastaların tedavilerinde gecikmeler olduğunu açıkladı.

"10 15 gündür ilaç gönderilmiyor"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul’da da Covid-19’un ağırlaşmasını önlediği belirtilen Favipravir isimli ilacın bir süredir hastalara verilmediğini bildiren İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koç, “Filyasyon ekipleri evlerine gönderilen Covid-19 hastalarına ilaç dağıtıyor. Ancak, özellikle Favipravir isimli ilaç yaklaşık 10- 15 gündür evlerine yollanan hastalara verilemiyor. Bu ilacın neden temin edilemediğine veya neden evlere gönderilmediğine dair de Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadı. Birçok yayında hastalara gönderilmeyen Favipravir isimli ilacın diğer virüs ilaçlarına oranla daha etkili olduğu belirtiliyor. Bu ilacın hastalığın ağırlaşması önlediği yönünde çok sayıda yayın ve bilgi var. Bu ilacın pozitif vakalarda kullanılmasında yarar var” dedi.





"Hasta sayısı artınca sıkıntı başladı"

Ankara Tabip Odası (ATO) eski Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün İncirci Kıran, “Bizlere de ilaçların temininde çeşitli sorunların yaşandığına dair bilgiler geldi. Pandemi hastaneleri içerisinde pandemi eczaneleri var ve bu eczanelerin stoklarında sıkıntılar yaşanıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntıların nedeni de hasta sayısındaki artışlar” diye konuştu.





"Eczaneler hala bir çok ilaca ulaşım sıkıntısı yaşıyor"

“Özellikle Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar kronik hastalıklarda da kullanıldığı için bu ilaçların temininde sorunlar yaşanıyor” diyen CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşçıer, “İlk vakanın açıklandığı günden itibaren bir çok ilaçla alakalı sorunlar ve sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bakanlık, ecza depolarındaki ilaçları eczanelere gitmeden direkt hastanelere çekti. Bakanlık bu şekilde depoların eczane çıkışlarını durdurdu. Eczaneler hala bir çok ilaca ulaşım sıkıntısı yaşıyor” ifadelerini kullandı.