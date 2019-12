Vajinası olmayan kadına iki saatte vajina yapılıyor

Prof. Dr. Özgür Harmanlı, Amerika'da Tufts Üniversitesi'nde, Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye'de Jinemed Kadın Sağlığı Hastanesi'nde araştırma yapan Harmanlı bugüne kadar, vajinası olmayan 40 kadına vajina ameliyatı yaptı. Prof. Harmanlı'nın, bu ameliyatla ilgili geliştirdiği özel teknikler, geçtiğimiz aralıkta American Journal of Obsestrics &Gynecology isimli dergide yayımlandı. Prof. Dr. Özgür Harmanlı, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada ameliyatı ve ameliyatın avantajlarını anlattı:



* Bu ameliyatı kimlere yapıyorsunuz?



Biz bu ameliyatı vajinası hiç olmayan kadınlara yapıyoruz. Böyle bir problemi olan kadın; 15 yaşına kadar adet görmeyince tanı konuluyor. En geç 17 yaşında bu tanı konmuş oluyor. Adet görmedikleri için kadınlar, psikolojik sıkıntılar da yaşıyor.



Normalinden farksız



* Nasıl vajina yapıyorsunuz?



Standart yöntemin aksine laparoskopik yöntemi tercih ediyoruz. Bu yöntemle karın duvarında 3 tane kesi açıyoruz. Özel olarak geliştirdiğimiz alet sistemini kullanarak, oluşmamış vajina dokusunun bir haftada normal vajina uzunluğuna getirilmesini sağlıyoruz. Özel mekanizmayı hastanın karnının alt kısmına yerleştiriyoruz. Bu, bir hafta hastanın vücudunda kalıyor.



* Hasta normal hayatına devam edebiliyor mu?



Evet, devam edebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Ancak bir hafta boyunca her gün kontrole gelmesi şart; çünkü, her gün karından cihaza bağladığımız ipleri 1.5 santim çekiyoruz ve bir hafta sonunda vajina 10.5 santim uzuyor. Bir haftada ince uzun bir boşluk elde etmiş oluyoruz. Vajina parmak kalınlığından başlıyor, vajinal bujiler sayesinde genişletilerek bir ay sonra uygun şeklini alıyor. Hem uzunluk, hem de genişlik olarak cinsel ilişki için hazır hale geliyor. Yaptığımız vajinanın dokusu, doğuştan normal olan bir vajina dokusundan farksız oluyor.



* Yaptığınız ameliyat ne işe yarıyor?



Bu durum 6 binde bir görülüyor. Amerika'da, bu konuyla ilgilenen ürojinekoloji ve pelvik rekonstrüktif cerrahi branşı adı verilen bir üst bilim dalı geliştirildi. Bu dal; vajina ameliyatı, kadın cinsel organının her türlü sarkmalarını, genişlemelerini, yırtılmalarını ve idrar kaçırma problemlerini çözen ameliyatlar yapıyor. Bu yönteme Laparoskopik Vecchietti ameliyatı deniliyor.