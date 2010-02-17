Vajinalardan nefret ederim, alerjim var

T24

Alacakaranlık'ın yıldızı Robert Pattinson, Amerikan Details dergisinin mart sayısına kapak oldu. Derginin çekimi için çıplak modellerle poz verdi. Fakat 12 saat süren çekimlerden pek de hoşnut gözükmüyor. "Vajinalardan nefret ederim, alerjim vardır " diyen Pattinson, yanındaki çırılçıplak modellerden biraz rahatsız olmuş. Çekimi, "12 saatin altıncı saatinde, modellerin çıplak kalacağı fikrine alıştım. Neyse ki, akşamdan kalmaydım, fazla üzerine düşecek halim yoktu" sözleriyle anlatıyor.Hayalindeki mesleğin siyasetçiler için politik konuşma metni hazırlamak olduğunu anlatan Pattinson, "İnsanları etkilemek için iki üç dakikanız var. 'Alacakaranlık'ın basın toplantılarını bu yüzden sevdim. Politikaya benziyor" diyor.