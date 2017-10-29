Vahşi yaşam koruma altına alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Filipinler\'in başkenti Manila\'da Cumartesi günü düzenlenen BM vahşi yaşam konferansında aslanlar, şempanzeler, zürafalar, leoparlar ve köpekbalığı cinslerinin büyük bir çoğunluğu koruma altına alındı.

Manila\'da düzenlenen Göçebe Yabani Hayvan Türlerinin Korunması (CMS) konferansında, 34 adet nesli tükenen hayvan türü yüksek koruma altına alındı. CMS yönetici sekreteri Bradnee Chambers, göçebe hayvanların ülke sınırlarını geçmesinin ve az gelişmiş vahşi yaşamı koruma sistemleri olan ülkelere gitmesinin korunmalarını zorlaştırdığını söyledi. Chambers, \"Eğer hayvanlar ülke sınırlarını geçerse, herkesin katkıda bulunması gerekir\" dedi.

Aslanlar, şempanzeler ve leoplarlar daha çok koruma gerektirdikleri için diğer türlerden ayrı tutuldu. Konferansta özellikle şempanzelerin, son yıllarda sayıları hızla düştüğü için riskli bir durumda olduğu vurgulandı. (Fotoğraflı)