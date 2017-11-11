Vahşi yaşam köpeklere emanet

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Afrika Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı (African Wildlife Foundation/AWF) Kenya\'da yasa dışı avlanma sebebiyle zarar gören hayvanları koruması için eğitimli köpek uygulaması başlattı.

Afrika\'da kazançlı bir iş olan yasa dışı hayvan pazarlığı, eğitimli ve donatılmış kişiler tarafından birçok fil ve gergedanın illegal olarak avlanmasına yol açıyor. 2007 yılından beri yasa dışı gergedan avlanımı yüzde üç bin artarken, fildişine olan talep günden güne artıyor.

AWF yasa dışı avlanma mücadelesinde, gergedan ve filleri korumak için özel eğitilmiş ve koku hassasiyeti olan köpeklerle, Koruma Köpekleri programını (Canines for Conservation) yürürlüğe geçirdi. Köpekler, iyi koku alma işaretleri olan cana yakınlık ve sıcakkanlılıklarına bakılarak seçildi ve her bir köpek bir antrenöre verilerek, fildişi ve boynuz tozlarının yurtdışına kaçırılmasını engellemek için eğitime tabi tutuldu.

Eğitimleri tamamlanan köpekler, illegal vahşi yaşam ürünlerini bulmak için kritik pazarlık noktalarına yollanıyor. Yüksek eğitimli köpekler, fildişi gibi en az miktarda bulunan kaçak malları bile bulabiliyor ve yüzde doksan doğruluk oranları gösteriyor.

Köpekler programlarının ilk yılında, Uganda\'da 99 kaçak mal ortaya çıkarıp 93 tutuklamaya yardımcı oldu ve 32 suçlunun kaçmasını engelledi.

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