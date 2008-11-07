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Yaşam

Vahşi cinayette katil zanlısı yenge çıktı

Şehir çöplüğünde parçalanmış halde cesedi bulunan 11 yaşındaki sabire'nin katil zanlısı yengesi çıktı.

07 Kasım 2008 02:00

Bir çöp aracı önceki gün aldığı çöp konteynerini şehir çöplüğüne dökmüş, çöp ayıran işçiler de kız çocuğuna ait cesetle karşılaşmıştı. Polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de kabolduktan 5 gün sonra Boztepe yolundaki şehir çöplüğünde vucudu 7 parçaya ayrılmış olarak bulunan 11 yaşındaki Sabire Akçakaya'nın katil zanlısı psikolojik sorunları olan yengesi Yeter Akçakaya çıktı.

Vahşi cinayetle ilgili soruşturma kapsamında şüphe üzerine gözaltına alınan talihsiz kızın amcasının eşi 55 yaşındaki Yeter Akçakaya'nın polisteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Yıllar önce bir kızı kaybolduğu için psikolojisinin bozulduğu ve zaman zaman dengesiz davranışlarda bulunduğu bildirilen yenge Yeter Akçakaya ile birlikte aileden 1 kişinin daha gözaltına alındı. Yapılan araştırmada iki aile arasında herhangi bir husumet bulunmadığı da belirlendi.

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