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Yaşam

Vahşi cinayetlerde akraba izi

Küçükçekmece’de yanmış halde cesetleri bulunan 2 çocuğun öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden birini

12 Kasım 2008 02:00

Küçükçekmece’de yanmış halde cesetleri bulunan 2 çocuğun öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden birinin, öldürülen çocukların akrabası olduğu belirtildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Emre (11) ve Mehmet Kavalı’nın (12) cesetlerinin 2 Kasım 2008 tarihinde Kayabaşı Mahallesi yakınındaki boş arazide yanmış halde bulunmasının ardından başlattıkları çalışma kapsamında yakalanan İsmail Y. ile Dursun A’nın şubedeki sorgusu sürüyor.

Polis yetkilileri, çalışmalarını olaya karışan kişi ya da kişilerin Kavalı ailesinin tanıdığı olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştırdıklarını, bu kapsamda Halkalı’da oturan ailenin tüm tanıdıklarıyla mülakatlar yaptıklarını ve elde edilen bilgiler doğrultusunda da İsmail Y. ve Dursun A’yı aynı mahallede gözaltına aldıklarını kaydettiler.

Tutuklanan zanlıların sorgu sırasında suçlarını itiraf ettkleri ve çocukları önce misinayla boğarak öldürdükleri ve ardından halıya sararak arazide yaktıklarını anlattı. Ayrıca şüphelilerden İsmail Y’nin, öldürülen çocukların babasının dayısının oğlu olduğunu belirttiler.

Şüphelilerin şubedeki sorgularının sürdüğü ve polisin Emre ile Mehmet Kavalı kardeşlerin fidye amacıyla kaçırılıp öldürüldükleri ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.

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