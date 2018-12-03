Vahşi cinayeti, 'Sürprizim var' diyerek işlemiş

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Mustafa E.\'nin (36), kendisinden boşanmak istediği eşi Cemil E. (34)\'yi, \'Hayatım sana bir sürprizim var\' dedikten sonra öldürüp parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Kasım\'da Akdeniz İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankada çalışan 1 çocuk annesi Cemile E. eşi Mustafa E.\' ile borçları nedeniyle tartıştı. Mustafa E.\'nin alacaklılarının eve sürekli haciz göndermesine sinirlenen Cemile E., eşine boşanma davası açtı. Bu duruma öfkelenen Mustafa E. ise, olay günü Cemile E.\'yi telefornla arayarak \'Hayatım sana bir sürprizim var, eve gel\' dedi. Bunun üzerine eve gelen Cemile E.\'ye kolye aldığını söyleyen zanlı, eşinden arkasını dönmesini istedi. İddiaya göre bu isteği kabul etmeyen Cemile E., eşi tarafından bogazı

CESEDİ PARÇALADI

Cinayetten sonra, okulda bulunan çocuğunun yanına giden Mustafa E. bir süre çocuğuyla oynayarak vakit geçirdi. Daha sonra çocuğuyla birlikte eve giden zanlı oğluna, \" Annen bizi bırakıp kaçtı, bir daha geri gelmeyecek\" dedi. Daha sonra çocuğunu uyutan Mustafa E., öldürdüğü eşini boş bir odada parçalara ayırdı. Bir gün boyunca parçaladığı cesedi evde bekleten Mustafa E. daha sonra parçaları, 2 ayrı mezara gömdü. Daha sonra eve gelen Mustafa E. koltukları ve battaniyeleri yıkayarak delilleri yok etmeye çalıştı.

KAYIP İHBARI VERDİ

Olayın ardından, çocuğunu alıp karakola giden, Mustafa E. eşinin kayıp olduğunu belirterek bulunması istedi. Polis merkezinde kayıp ihbarı oluşturan zanlı, daha sonra yakınlarını arayıp, Cemile\'nin kaybolduğunu sabaha kadar uyumadığını söyledi. Cemile E.\'nin yakınlarının ifadesini alan Cinayet Büro amirliği ekipleri ise, genç kadının öldürüldüğü şüpheli üstünde durdu. Evde detaylı inceleme yapan ekipler, koltuk ve battaniyedeki kan örneklerini bulunca Mustafa E.\'yi gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini belirten zanlı tutuklandı.

Olayın ardından konuyan Cemile E.\'nin ağabeyi Cem Aslan ise, kız kardeşinin vahşi bir cinayete kurban gittiğini belirterek \"Biz zanlının borcunu hiç bitiremedik. Sürekli bitmeyen bir borç içerisinde. Kapıya birçok kez tefeciler geldi, faizciler geldi. Onlarla mücadele edildi. Geçtiğimiz 8-9 ay içerisinde 3 kez maaşına icra geldi. Kapıya tefeci geldi, kız kardeşim bir miktar kredi çekip borcu kapatmaya çalıştı, borç kapanmadı. Kız kardeşim bu durumdan şikayetçi duruma geldi ve boşanmak istediğini önce kendisine sonra bize dile getirdi. Kendisi önce boşanmayı kabul etti bundan 4 ay kadar önce, sonra vazgeçti\" dedi.

FOTOĞRAFLI