Vahşi Batı’nın yalnız kovboyu Red Kit İstanbul’da

Yapı Kredi Kültür Merkezi, 10 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında eğlenceli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Milliyet'in haberine göre, “Red Kit İstanbul”da sergisi, Vahşi Batı’nın en yalnız kovboyunu daha yakından tanımak isteyenleri bekliyor. Çizgi roman araştırmacısı Didier Pasomonik’in küratörlüğünde hazırlanan sergi, dünyanın en ünlü kovboyu Red Kit’i, Düldül, Daltonlar, Rintintin ve Calamity Jane’i İstiklal Caddesi’nde ağırlıyor.

Orijinal çizimler, karakterlerin oluşum süreçleri, çizgi roman endüstrisinin gelişimi, Red Kit evreninin perde arkası, Red Kit’e özgü dünya görüşü ve korsan çizimli albüm kapaklarından İzzet Günay-Sadri Alışık’lı sinema afişlerine dek Red Kit’in Türkiye macerası bu sergide yer alacak.

Sergiyle eşzamanlı olarak ayrıca 19 Mayıs’ta çocuklar için “Red Kit İstanbul’da, Çocuklar Bu Sergide!” adlı yaratıcı drama atölyesi ile 21 Mayıs’ta Levent Cantek, Okay Gönensin ve Eray Canberk’in katılımıyla “Red Kit’in Türkiye Serüveni” adlı bir söyleşi düzenlenecek.



