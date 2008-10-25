Vahşette sınır tanımayan çete

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı, Davutlar ve Güzelçamlı mevkilerinde dün sabah cesedi bulunan 3 erkekten 2'sinin, eski hava korsanı olan zanlının liderliğindeki şebeke tarafından öldürüldüğü iddia edildi.



Polis tarafından yakalanan çetenin lideriyle 7 elemanının, kaçırdıkları kimi işadamlarının gözleri önünde cinayetleri işledikleri ve kendilerini de bu biçimde öldüreceklerini söyleyerek mallarına el koydukları ileri sürüldü.



Kurbanlar kayıptı



Kuşadası'nda 1 ay önce kaybolan Hüsredin Özçelik (26) ile 5 gün önce kaybolan Gürkan Yılmaz'ın (28) ailelerinin savcılığa başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özçelik ve Yılmaz'ı bulmak için çalışmaya başladı.



Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada, matbaa işçisi Özçelik ile temizlik görevlisi Yılmaz'ın kaybolmadan önce görüştüğü kişileri belirledi. Polisin araştırmasında, kayıp 2 kişinin görüştüğü 7 kişinin ifadesine başvuruldu. Bazı suçlardan emniyette kaydının bulunduğu ortaya çıkan N.A., M.K.K., S.S., A.A., M.A., Y.B. ve G.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi polisin dikkatini çekti.



Bunun üzerine sorgulaya alınan şüpheli 7 kişi, Özçelik ile Yılmaz'ı öldürdüklerini itiraf etti. Olaya karıştığı belirlenen ve çetenin elemanı olduğu ileri sürülen Ş.Y., polis tarafından İstanbul'da yakalanarak Kuşadası'na getirildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan ve çetenin lideri olduğu ileri sürülen N.A.'nın, 1997 yılında Malta Havayolları'na ait bir yolcu uçağını, Malta-İstanbul seferini yaparken 74 yolcu ve 6 mürettebatla Almanya'ya kaçıran ve hemşerisi olan Mehmet Ali Ağca'nın durumunun düzelmesi için dünya kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen kişi olduğu ortaya çıktı.



Sorgulanan zanlıların N.A. liderliğinde hareket ettikleri, yaklaşık 1 ay önce kaçırdıkları Özçelik'i Kuşadası'nda bir otelin bodrumuna götürüp kapattıkları, ilçede 2 ayrı deri mağazası bulunan kişiyi de zorla otelin bodrumuna götürdükleri belirlendi. Zanlıların, deri mağazası sahibinin gözü önünde Özçelik'in boğazını keserek öldürdükleri ve kendisini de böyle öldüreceklerini söyleyerek, 160 bin YTL'sini aldıkları, Özçelik'in cesedini Kuşadası'nın Kirazlı köyü yakınındaki ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.



Cesedi tarlaya gömdüler



Şebeke elemanlarının 1 hafta önce bir mağazada temizlikçilik yapan Gürkan Yılmaz'ı da kaçırdıkları, şebekenin lideri N.A.'nın evine götürüp banyoya kapattıkları, daha sonra zorla eve getirilen bir işadamının gözleri önünde Yılmaz'ın da boğazını keserek öldürdükleri öne sürüldü. Tehdit ettikleri işadamının, ilçede bulunan bir işyerine ortak oldukları belirlenen zanlıların, öldürdükleri Yılmaz'ın cesedini ise Davutlar mevkisinde bir tarlaya gömdükleri öğrenildi. Bunun üzerine çete lideri N.A.'nın evine giden polis ekipleri, temizlenmesine karşın banyoda kan izlerinin bulunduğunu gördü. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 mermi, 2 cep telefonu, 4 GSM kartı, uyuşturucu haplar ve 55 bin YTL ele geçirildi.



Vahşetin tanımını bulamadık



Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen ve Kuşadası Emniyet Müdürü Şenol Zeybek, operasyonla ilgili basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, böyle bir vahşetin tanımını bulamadıklarını söyledi. Zeybek, "Zanlılar, vahşice öldürdükleri kişilerin gömülecekleri yerleri bile önceden hazırlamışlar. Arkadaşlarımızın titiz çalışması olmasa bu vahşetler devam edecekti" dedi. Bu arada cesedi bulunan 1 erkeğin kimliğinin tespitine çalışıldığı, çete tarafından öldürülüp öldürülmediğinin araştırıldığı bildirildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevkedildi.

