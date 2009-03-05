Vahşette ilk şüpheli genç kızın sevgilisi

Etiler’de bir çöp toplayıcısının bulduğu gitar çantasından vahşet çıktı. Çantada bir genç kız cesedi, başka bir torbada ise başı vardı. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı Cem Garipoğlu aranıyor. Cem Garipoğlu, ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni.



Gece saatlerinde kentin seçkin semtinde geçen kâğıt toplayıcısı bir çöp konteynırının kapağını açtı ve karıştırmaya başladı. Bu semtten çoğu zaman işe yarar çöpler çıkıyordu. Bir bavul görünce sevindi. Açmak istedi ancak çok ağırdı. Bavulu araladı. Karşısına başı olmayan parçalanmış bir ceset çıktı. Hemen elinden bıraktı, geri çekildi.



Bu sahne bir korku filminin setinden değil. Tüm bunlar önceki akşam 20.30 sıralarında Etiler’de Nispetiye Caddesi’ndeki Dilek Yıldızı Sokak’ta yaşandı. Kâğıt toplayıcısının çığlıkları üzerine konteynerin başına gelen vatandaşlar hemen polisi aradı. Polis ekipleri, konteynırın bir gitar kılıfında genç kızın başını da buldu. Olası delilleri yok etmek istemeyen polis konteynırı çekiciyle Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine götürüldü.



Güvenlik kamerası görüntüleri incelemede



Çok yönlü araştırma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamera görüntülerine el koydu. Bavula parçalanarak konulan cesedin yanında çanta da vardı. Cesedin 18 yaşındaki Münevver Karabulut’a ait olduğu anlaşıldı. Genç kız Şişli’deki Bingül Erdem Lisesi üçüncü sınıftaydı. Bolu Mengenli olan ailesiyle birlikte Şişli Etfal Hastanesi’nin arkasındaki dar sokaklardan oluşan mahallede yaşıyordu. Dil eğitimi için Kanada ve ABD’de bir süre bulunmuştu.



Ailesine ‘trafik kazası’ dediler



Karabulut’un MS hastası annesi Melahat Karabulut ile Fener Rum Patrikhanesi’nde aşçı olarak çalışan şeker hastası babası Süreyya Karabulut’a, kızlarının öldürüldüğünü anlatamadılar. Karabulut’a, kızının trafik kazası geçirdiğini söylediler. Fenalaşan Süreyya Karabulut hastaneye kaldırıldı. Münevver Karabulut’un bilgisayarı ve Facebook’taki mesajları incelemeye alındı.



Erkek arkadaşıyla buluşacaktı



Genç kızın oturduğu mahallede tam anlamıyla şaşkınlık yaşandı. Komşular ve esnaf Karabulut’u ‘sessiz, sakin, çalışkan ve güzel bir kız’ olarak anlatıyordu. Karabulut önceki gün saat 14.10’da okuldan çıkmıştı. Okuldan sonra ise 15.00 sıralarında bir erkek arkadaşıyla buluştu. O saatten sonra Münevver’den bir daha haber alınamadı.



Eğlenmeyi severdi



Münevver Karabulut’un bir arkadaşı, "Dün (önceki gün) saat 14.00 sıralarında okulun tuvaletinde, okul dışından erkek arkadaşı Cem ile buluşmak için hazırlık yaptı. En son orada gördüm. Son günlerde kendisiyle arkadaş olmak isteyen biri daha vardı. Bu kişi, Münevver’le çıkmak için baskı yapıyordu. Münevver, hayat dolu bir insandı. Eğlenmeyi çok severdi" dedi.



Ailesini arayıp ‘merak etmeyin’ dedi



Yaşasaydı, önümüzdeki cumartesi günü 18’ine basacak Münevver Karabulut, salı günü 17.00’de annesini arayıp, "Servisle gelmiyorum. Merak etmeyin arkadaşlarla kafede buluşacağız" dedi



İki şüpheli gözaltında



Cesedin bulunduğu yerin yakınındaki Mutlu Sitesi’nin güvenlik görevlileri, polise, olay gecesi 25 yaşlarında bir kadın ile 40 yaşlarında bir erkeğin otomobille site yanındaki çöp konteynırına yaklaştığını, ancak kendilerini görünce uzaklaştığını belirttiler. Güvenlik görevlileri, bu kadın ve erkeğin, 150 metre ilerde başka bir konteynıra gittiklerini söylediler.

Cinayet Masası dedektifleri kısa bir çalışmanın ardından cesedi konteynere atarken görüldüğü iddia edilen iki kişiyi gözaltına alındı. Ancak bu kişilerin kimliği açıklanmadı.



Katillere direnmiş



Münevver Karabulut’un karnında, göğsünde ve sağ elinin baş ve işaret parmağı arasında bıçak darbeleri bulundu. İki parmak arasındaki yaranın Karabulut’un bıçağı tutmak isterken oluştuğu sanılıyor. Münevver Karabulut’un bir elinde de saçlar bulundu. Bu da Münevver’in katil ya da katillerine direndiğini gösteriyor. Polis, vahşetin bir numaralı şüphelisi, Münevver Karabulut’un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu’nun peşinde. Cem’in Etiler’deki evini dün sabah 05.00’de apar topar terk ettiği belirlendi.



Polis, öldürücü darbenin, bıçak ya da başka bir kesici aletle boğazına vurulduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu’ndan, Münevver’in cesedini teslim alan yakınları da, "Başında darp ve satır izleri görülmüş" dediler.



‘Kızım ağlamayı sevmezdi’



Münevver Karabulut'un cenazesi, otopsi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alındı. Genç kız için Mengen'in Kayabaşı köyünde düzenlenen cenaze törenine, baba Süreyya Karabulut, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Karabulut, "Kızım ağlamayı sevmezdi, 'ağlamayın' derdi. Sizlerin de ağlamanızı istemezdi" diyerek, gözyaşı döken yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Karabulut'un cenazesi, akşam geç saatlerde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Garipoğlu'nun yeğeni aranıyor



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nce sürdürülen soruşturma kapsamında, genç kızın en son Şişli’de bir üniversiteye hazırlık Dershanesi’nde birlikte okuduğu erkek arkadaşı Cem Garipoğlu ile buluştuğu tespit edildi. 7 Mart günü doğum günü olan Münevver Krabulut için erkek arkadaşının doğum günü partisi vereceği ve bu nedenle cesedin yakınında bulunan bir bara bakmaya gittikleri belirlendi. Polis, ikilinin bara gittikten sonra cinayetin gerçekleştiğini ve cinayeti olaydan sonra kayıplara karışan Cem Garipoğlu tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu’nun öz yeğeni olan Cem Garipoğlu cinayet şüphelisi olarak her yerde aranırken dün gece Asayiş Şube’sine çağrılan anne ve babasının ifadesine başvuruldu. Cem Garipoğlu’nun anne ve babası polise verdikleri ifadede, olaydan haberleri olamadığını ve oğulları Cem Gripoğlu’nun nerede olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Cem Garipoğlu’nun Bahçeşehir’de kaldığı evde yapılan aramalarda cinayetle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.







