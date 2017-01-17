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Yaşam

Vahşetin fotoğrafı; yavru köpeğin kulağını kesip poz verdiler!

2 kişinin yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

17 Ocak 2017 16:20

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip bunu videoya çeken iki kişi için gözaltı kararı verildi. Yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Facebook'ta H.K. ve N.Y. ismini kullanan iki saldırgan yavru köpeği bağlayarak kulaklarını kestiklerine dair fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda kestikleri kulak parçalarını da sergileyen saldırganlar acı çeken yavru köpeğin yanında poz verdi. Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili birimlere durumu bildirdik bu kişilerin en ağır ceza ile cezalandırılması ve ellerinde ki hayvanı kurtarmak için çalışmaya başladık gelişmeleri sizlerle paylaşacağız duyarlılığınız için teşekkür ederiz."

Gözaltı kararı verildi

Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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