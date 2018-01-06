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Vahide Perçin ve Altan Gördüm, 5 yıllık aranın ardından yeniden mi evleniyor?

Oyuncu çift, 2012 yılında 22 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı

06 Ocak 2018 16:41

Oyuncu Vahide Perçin ve meslektaşı eşi Altan Gördüm’ün yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Perçin’in kanserle mücadele ettiği dönemde, 22 yıllık evliliğin ardından boşanan çiftin, kızları Alize’nin çabalarıyla yeniden bir araya geldiği kaydedildi. 

Medyaradar'ın haberine göre oyuncu Vahide Perçin, yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile 5 yıl sonra yeniden evlenme kararı aldı. Gördüm, kızlarının ısrarıyla bir süre önce Perçin’in evine taşındı. Yine kızları Alize'nin ısrarıyla Gördüm ve Perçin çifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı. 

Kansere yakalanan ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşan Perçin, tedavi sürecinde eşi yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.

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