Vahide Gördüm: Benim için gözyaşı dökmeyin



T24 - Meme kanseri tedavisi gören sanatçı Vahide Gördüm, hayranlarına mesaj gönderdi: İnsanlar benim için gözyaşı döküyorlarmış. Hiç merak etmesinler, ben gayet iyiyim. Moralim yerinde, bu rahatsızlığı aşacağım.



oyuncu Vahide Gördüm, meme kanseri tedavisi gören bütün kadınlara umut aşılamaya devam ediyor! Geçen ay rutin kontrol leri için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisine başl anan Gördüm, önceki gün kızıyla birl ikte Astoria Alışveriş Merkezi inde alışveriş yaptıktan sonra Çağan Irmak'ın yeni filmi Dedemin İnsanlara nı izledi...







Gülüşünü eksik etmedi



HaberTürk'te yer alan habere göre, yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmayan Vahide Gördüm, insanların kendisi için üzülmesini istemediğini söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini bel irten Gördüm, hayranl arına bir de mesaj gönderdi: "İnsanlar benim için gözyaşı döküyorlarmış. Hiç kimse merak etmesin, ben gayet iyiyim. Moral im yerinde, en kısa zamanda da bu rahatsızlığı aşacağım, ail eml e birlikte güzel vakit geçiriyorum" dedi.





